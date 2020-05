Stoeptegel 'met brute kracht' door zijruit rijdende politieauto gegooid

Het is kort na middernacht als twee collega’s een surveillanceronde doen in de Burgemeester Tellegenbuurt in Amsterdam-Zuid. Op de Lutmastraat, ongeveer ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Tellegenstraat, worden ze opgeschrikt door een enorme klap en glasgerinkel.

De glassplinters komen in hun gezicht en vervolgens blijkt dat in een van de achterramen een groot gat zit. De twee inzittende agenten kwamen met de schrik vrij en raakten niet gewond.

Getuigen gezocht

De recherche is een onderzoek gestart en wil graag weten wie verantwoordelijk is voor deze actie. Ze komen daarom ook graag in contact met mogelijke getuigen die in de nacht van 6 op 7 mei 2020, of wellicht eerder die woensdagavond, iets verdachts gezien of gehoord hebben. Ook zijn ze op zoek naar camera- of dashcambeelden.

De politie doet aangifte van een poging tot doodslag en vernieling.