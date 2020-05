Speeltuin Linnaeushof hoopt over twee of drie weken open te kunnen gaan

Linnaeushof streeft naar een openingsdatum van 25 mei, zoals ook het dierenpark Wildlands in Emmen al heeft gesteld. "Maar het kan ook pas per 1 juni gebeuren", houdt Kleinhout een slag om de arm.

Eén van de maatregelen is dan dat er online tickets gekocht moeten worden voor een bepaalde dag, om zo het maximum aantal bezoekers goed te kunnen controleren. "En dat zullen veel minder bezoekers zijn dan we eigenlijk aankunnen", vertelt Walter Kleinhout. Ook wordt nog bekeken of er dan gewerkt wordt met tijdssloten om de tickets, bijvoorbeeld voor de ochtend en voor de middag.

