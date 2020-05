KNVB onaangenaam verrast door 'voorbarig' bericht kabinet

ZEIST - De voetbalbond KNVB is onaangenaam verrast door de brief die minister Hugo de Jonge donderdag aan de Tweede Kamer stuurde. De minister meldt daarin dat massale publieksevenementen zoals wedstrijden in het betaalde voetbal waarschijnlijk pas mogelijk zijn als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus. "En niemand weet hoelang dat gaat duren", schrijft De Jonge. "We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel."

De KNVB noemt dat bericht "geen prettige verrassing". De bond is in gesprek met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal. Het is de bedoeling dat vanaf 1 september weer gevoetbald kan worden, maar dan wel zonder publiek. De KNVB hoopt in de loop van het volgende seizoen gefaseerd weer toeschouwers toe te kunnen laten in de stadions.

Gezondheid

"Gezondheid staat bij ons altijd voorop, de richtlijnen van het kabinet hebben we om die reden gedurende de gehele coronapandemie aangehouden en dat blijven we uiteraard doen. Maar we praten momenteel juist met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal om samen te bezien wat nog wel kan in deze tijd", aldus de KNVB in een reactie.