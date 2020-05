Merkwaardige meivakantie voor de marechaussee op Schiphol: "De dynamiek is weggevallen"

Wat de druktste meivakantie ooit op Schiphol had kunnen worden, is door de coronacrisis voor de Koninklijke Marechaussee misschien wel de saaiste ooit. Tijdens de piek van de meivakantie van 2019 telde Schiphol 240.000 passagiers op een dag. Van piekdagen spreekt de marechaussee dit jaar niet meer, met hoogstens 5.000 reizigers op een dag.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Kapitein Marvin van den Engh staat in een oorverdovend stille Vertrekhal 3 om zich heen te kijken. Aan de ongekende rust op Schiphol kan hij maar niet wennen. "Het is zo stil, zo onwerkelijk", zegt Van den Engh. Vorig jaar was hij operationeel teamleader van de afdeling GBB, de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart. Dat zijn de marechaussees met aanvalsgeweren die, als je pech hebt, hun ogen niet van je af houden tot ze zeker weten dat je niets verdachts van plan bent.

Van den Engh: "Zeker omdat ik hier zelf in Vertrekhal 3 vorig jaar in de meivakantie werkte. Je kon over de hoofden lopen. En als ik nu kijk, het is eigenlijk wel droevig."

Coronaproof

Op heel Schiphol krijgen de coronamaatregelen nu duidelijk vorm. Incheckbalies zijn ingepakt met spatschermen, de vloer ligt volgeplakt met anderhalvemeter-stickers, bankjes en stoelen zijn verwijderd en wat er nog wel staat hangt vol met rood-witte slingers. Ook de werkplekken van de marechaussee zijn aangepakt.

Van den Engh toont de paspoortcontrole en ook die is 'coronaproof'. Wachtmeesters zitten niet meer met zijn tweeën in een hokje en zitten achter een groot spatscherm. Waar mogelijk houden de marechaussees anderhalve meter afstand, "maar een een verdachte zelf vragen of hij zelf zijn handboeien omdoet, lukt natuurlijk niet", grapt hij.

NH Nieuws trok een middag op met de Koninlijke Marechaussee op Schiphol (tekst gaat verder onder de video):