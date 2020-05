Hoofd jeugdopleiding vertrekt bij FC Volendam

Op de website van de Volendammers staat dat FC Volendam de jeugdopleiding gaat hervormen en er een andere invulling gaat komen.

Vanaf 2008 was Van Kesteren betrokken bij FC Volendam en in 2015 trad hij fulltime in dienst. In 2017 werd hij hoofd jeugdopleiding als vervanger van Misha Salden. "Ik heb een fantastische periode gehad bij FC Volendam. Ik wil de club en alle medewerkers bedanken voor de kans en medewerking die ik heb gekregen. FC Volendam is een unieke club en ik hoop dan ook dat de club zichzelf blijft in de toekomst”, laat Van Kesteren weten op de site van de Volendammers.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen prijst van Kesteren voor zijn inzet en professionele instelling. “Stanley heeft jarenlang een belangrijke stempel gedrukt op de talentontwikkeling binnen de club. Ik kan me goed voorstellen dat dit niet altijd even makkelijk was, want hij moest werken met beperkte middelen in instabiele tijden. Na onze komst hebben wij ervoor gekozen eerst een audit van de jeugdopleiding te doen, om te kunnen beoordelen wat er goed gaat en wat er anders of beter zou kunnen", aldus Van Leeuwe.