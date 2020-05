Onzekerheid over steunfonds voor tennisser Gijs Brouwer

VENHUIZEN - De tenniswereld maakte eerder deze week bekend dat er een steunfonds van 5,5 miljoen euro in het leven is geroepen voor tennissers in financiële nood. Tennisser Gijs Brouwer uit Venhuizen vindt het een goed initiatief, maar er is nog veel onduidelijkheid. "Het is voor mij nog een klein beetje onzeker of ik in de groep zit die gesteund gaat worden."



Idso Brouwer

Brouwer staat namelijk in de top vijfhonderd van de wereld. "Ik las in een e-mail dat het om achthonderd spelers van de WTA en ATP singles en doubles gaat. Ik weet niet precies of ik er dan bij zit, want het is nog onduidelijk hoe ze die top achthonderd gaan interpreteren. Desondanks vind ik het een bijzonder goed initiatief. Het is goed dat ze ook denken aan de lager geklasseerde spelers. Die hebben relatief weinig inkomen." Jaarlijkse inkomsten Normaal gesproken tennist de 24-jarige Noord-Hollander in de eredivisie en de Duitse Bundesliga. "Dat gaat allemaal niet door. Ik loop daardoor een grote hoeveelheid van mijn jaarlijkse inkomsten mis. Ik heb niet veel sponsors die mij geld toe schieten. Het is meer dat ik normaal gesproken met prijzengeld mijn broek ophoud."

Geen acute geldnood Ondanks het mislopen van inkomsten, verkeert Brouwer niet in acute geldnood. "Op dit moment woon ik nog thuis. Ik heb weinig kosten en het scheelt dat ik niet reis. Ik heb gelukkig nog een beetje reserves opgebouwd voor de corona. Daar leef ik van." De tennisser moet er wel aan wennen om thuis te zijn. "Ik zit normaliter 25 à 30 weken in het buitenland. Dan verblijf ik in hotels en B&B's. Ik onderhoud mezelf van het gewonnen prijzengeld als ik op reis ben."

Oppakken trainingen Sportkoepel NOC*NSF maakte afgelopen week een lijst bekend met topsportlocaties waar weer getraind mag worden. Bij het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen zijn de trainingen ook hervat. Brouwer is gisteren weer begonnen. "Uiteraard aan de hand van alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Daarvoor heb ik een beetje moeten improviseren, dus heb ik veel conditietraining gedaan. Ik kon af en toe op privébanen bij mensen achter in de tuin tennissen. Ik ben conditioneel fitter geworden door de afgelopen zes tot negen weken. Dat komt mede door het goede schema van de KNLTB."