Mag je weer lenen, lezen en studeren in de bibliotheek maandag? Hier de antwoorden!

ALKMAAR - De bibliotheken mogen maandag weer open, klonk gisteravond tijdens de corona-persconferentie. Maar in de praktijk is dit nog niet voor alle biebs in de regio haalbaar. De vier grote bibliotheken in de regio Alkmaar gaan wél open, maar alleen voor uitleen.

De grootste vestigingen van van Bibliotheek Kennemerwaard - die in Alkmaar centrum, Heerhugowaard, Castricum en Bergen - gaan maandag weer open. Wél met aangepaste openingstijden. Dit laat directeur van de biebketen Erna Winters weten aan NH Nieuws.

Ook bibliotheken moeten namelijk voldoen aan de 1,5 meterafstandsregel en dat is bij de tien andere vestigingen in de praktijk nog niet haalbaar. De vier bibliotheken zijn open van 11.00 uur tot 16.00 uur. "Omdat we voor en na de openingstijden extra moeten schoonmaken en reserveringen verwerken, zijn we korter open dan normaal."

Als volgende week duidelijk is of en hoe de anderhalve meter goed kan worden gehandhaafd in de geopende vestigingen van Kennemerwaard, wordt bepaald of de kleinere vestigingen in de regio - zoals in De Mare - ook de deuren weer kunnen openen, aldus de bibliotheekdirecteur.

Er zijn maandag in ieder geval desinfecterende middelen beschikbaar en iedereen wordt verzocht die ook te gebruiken voor het aanraken van de boeken. Verder is het de bedoeling dat je alleen komt. "Ook vragen we om alleen gericht te lenen en dus niet tussen alle boeken te snuffelen", aldus Winters.

Studie-, werk- en leesplekken

Slecht nieuws voor de studenten: de werk- en studieplekken blijven voorlopig overal nog dicht. En ook de leestafel, waaraan veel mensen vaak hun boek of krantje lezen, blijft voorlopig buiten gebruik. Winters: "Als de overheid versoepelingen doorvoert, gaan wij dit mogelijk ook doen, maar dat stemmen we af met de veiligheidsregio."

Heiloo en Langedijk

De bibliotheek Heiloo - aan de Westerweg - kan nog niet open, laat directeur Jeanette Braan weten. "We willen alles veilig en moeten de nodige aanpassingen doen. Daarvoor hebben we materialen besteld, zoals kuchschermen, maar die zijn nog niet binnen. Lezers moeten dus nog even geduld hebben." Ze verwacht dat ze in de loop van volgende week meer weten.

Als die bieb weer opengaat, zal dit ook alleen zijn voor uitlenen en innemen. Maar blij is directeur Braan wel: "Het is goed nieuws dat we weer open mogen!"