Kringloopwinkel Sogges in Avenhorn moet geld opleveren voor bakkerijen in Afrika

AVENHORN - Kringloopwinkel Sogges van Marleen Pater gaat geld inzamelen voor Bake For Life. Die stichting heeft al meerdere bakkerijen in een aantal landen in Afrika en opent eind juni een bakker in Oeganda.

Marleen vertelde eerder over haar initiatief in het programma Strijders.

Een kringloopwinkel hadden ze nog niet in Avenhorn, zegt Marleen: "Daarvoor moet je nu naar Hoorn of Heerhugowaard." En geld inzamelen voor de Stichting Bake For Life is nu lastig, door de maatregelen rond het coronavirus.

Vrijwilligers

Zo'n tien tot vijftien vrijwilligers gaan de kringloopwinkel runnen in het winkelcentrum van Avenhorn. En omdat het om vrijwilligers gaat, is de winkel alleen ‘s morgens open, van 09.00 uur tot 13.00 uur. "We hebben daarna nog een middag", vertelt Marleen.

Naast leuke tweedehands spullen, is in de winkel ook iets terug te zien van waar het allemaal om te doen is: Afrika. Op haar reizen naar de bakkerijen in landen in Afrika neemt Marleen spullen mee om te verkopen. "Ik heb mooie lappen meegenomen en manden in allerhande mooie kleuren."

Opbrengst

De winst gaat naar de Stichting Bake For Life en dat is nodig ook. Eerdere jaren organiseerde Marleen bijvoorbeeld een wandeltocht waarmee ze 20.000 euro ophaalde. Maar door de coronacrisis is dat voorlopig niet haalbaar. "Dat is een groot gat in mijn begroting", vertelt ze.



Ook bij bedrijven ligt sponsoring nu anders. Of de kringloopwinkel genoeg oplevert om dat goed te maken, weet Marleen niet. "Maar ik steek liever mijn handen uit de mouwen dan dat ik mijn hand ophoud."