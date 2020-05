Grote Noord-Hollandse evenementen willen nog steeds doorgaan na augustus: "Het zal heus anders zijn"

NOORD-HOLLAND - Massale evenementen mogen pas weer gehouden worden als er een vaccin is, staat in de Kamerbrief die vandaag is verstuurd door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat nieuws is voor vele evenementen in de regio wéér een tegenslag, maar toch blijven veel organisatoren positief en hopen zij op een vaccin deze zomer.

De kans dat Alkmaar Ontzet op 8 oktober op de gebruikelijke wijze wordt gevierd, is niet meer realistisch. Nu evenementen pas weer gevierd mogen worden als er een vaccin is, is de kans dat het doorgaat nihil. Toch blijft organisator Frits Westerkamp van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet positief: "Mochten we de optocht door willen laten gaan met anderhalve meter tussen de bezoekers, dan moeten we de route via Bergen plannen."

Eind mei maken zij definitief een beslissing over de viering van het Alkmaar Ontzet. "Dan hebben we weer een paar keer online vergaderd en is er ook meer duidelijk over de periode na september."