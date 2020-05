De Peiling: Ben jij tevreden met de voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen?

Mondkapjes op in het openbaar vervoer. De sportschool blijft dicht maar terrassen mogen beperkt open. De kapper mag weer aan het werk, maar moet vooraf wel telefonisch bij klanten navragen of ze geen coronaklachten hebben. Ben jij tevreden met de voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen?

Fitnessclubs boos

Het is onacceptabel dat fitnessclubs tot 1 september dicht moeten blijven omdat anderhalve meter afstand houden er onmogelijk is. Dat stelt branchevereniging NL Actief. Het belangrijkste argument van het kabinet om te wachten met het openen van fitnessclubs en sauna's is dat er op die plekken veel wordt gezweet en het coronavirus zich daardoor makkelijker kan verspreiden. Volgens NL Actief zijn sportcentra net zo schoon als een ziekenhuis en kun je ook sporten zonder te transpireren. De sector wil het kabinetsbesluit aanvechten.