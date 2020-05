Mondkapje vanaf 1 juni ook verplicht op veerponten

Het vervoersbedrijf GVB verplicht vanaf 1 juni ook de passagiers van de veerponten om een mondkapje te gebruiken.

NH / Dennis Mantz

Het gaat hierbij zowel om de Amsterdamse veerponten als de veerponten over het Noordzeekanaal bij IJmuiden, Buitenhuizen en de Hembrug. Of de maatregel ook geldt voor mensen die de veerponten met de auto gebruiken, is nog niet duidelijk. Vooral in het weekend was het al erg druk op de ponten, zoals bij de Velserpont. Door de werkzaamheden aan de sluizen bij IJmuiden is dit de enige verbinding over het Noordzeekanaal voor fietsers en voetgangers.

Om de drukte tegen te gaan, werd al tijdelijk gemotoriseerd verkeer geweerd van de Velserpont. Er is wel een uitzondering gemaakt voor vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren en voor scooters en brommers. Anderhalve meter Gisteren werd bekendgemaakt dat vanaf 1 juni het gebruik van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is. Dit omdat het niet mogelijk is altijd 1.5 meter afstand te bewaren in het openbaar vervoer. Ook moet vanaf 1 juni de normale dienstregeling weer worden ingevoerd.