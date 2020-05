Jort kan zijn café weer open gooien per 1 juni: "Iets moois om naar uit te kijken"

HOORN - Maandenlang was zijn café dicht, maar Jort Poeze heeft weer iets om naar uit te kijken. Premier Mark Rutte maakte vanavond bekend dat terrassen per 1 juni weer open mogen en dat betekent voor Jort dat hij weer aan de slag kan in zijn eetcafé De Klinker aan de Roode Steen in Hoorn.

Jort is blij dat Mark Rutte de horecaondernemers een lichtpuntje heeft gegeven. Maar hij heeft nog wel veel vraagtekens hoe hij zijn café straks moet gaan runnen. "Hoe zit het bijvoorbeeld met het gebruik van het toilet? Hoeveel mensen mogen er in mijn keuken? En moet er op het terras ook gereserveerd worden?", vraagt Jort zich allemaal af. Hij hoopt dat het een dezer dagen wat concreter wordt. Hij gaat zelf in ieder geval morgen al met de andere horecaondernemers die aan de Roode Steen zitten 'om tafel' om te kijken wat ze met elkaar kunnen doen. "We hebben eerder al eens een proefopstelling gemaakt op de Roode Steen met onze terrassen. Willen en kunnen we deze ruimte straks ook gebruiken? Het zijn zaken die we met elkaar en de gemeente willen bespreken." Kijk hieronder naar een eerdere reportage over het proefterras. Artikel gaat verder onder de video.

Kratje ruilen De afgelopen maanden heeft Jort veel tijd gestoken in het onderhouden van zijn café. Er is geklust, er is aan een nieuwe kaart gewerkt en hij heeft zijn voorraad goed bijgehouden. "We hadden kratjes bier staan die tot augustus goed waren. We hebben toen een oproep gedaan aan mensen om een nieuw kratje met die van ons te ruilen. Zo hoefden wij niks weg te gooien en hebben onze klanten straks evengoed een lekker biertje."





Quote "Ik denk dat er een hoop mensen zijn die een pilsje willen komen drinken." Jort Poeze - eigenaar eetcafe de klinker

Jort is blij met het nieuws van vanavond, maar zegt ook dat hij er hiermee nog lang niet is, net als veel andere horecaondernemers. "Je denkt aan jezelf, maar ook aan andere horecazaken. Ik heb bij mijn ouders kunnen aankloppen en weet dat ik er iets langer over doe om mijn lening af te lossen. Maar er zijn ook horecaondernemers die dat niet kunnen, of überhaupt geen terras hebben." Om negen uur open Wel blijft Jort positief gestemd. "Ik reed vanavond op mijn brommer door de stad en kreeg gelijk al allemaal berichten van mensen die een tafel willen reserveren voor 1 juni." Ook weet hij al wat hij op die dag gaat doen: "Om negen uur 's ochtends open. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die een pilsje willen komen drinken. "

