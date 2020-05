Bussumse kapper Burak dolblij dat zijn zaak weer open mag: "De klanten staan te springen"

Burak heeft een zware tijd achter de rug, want zonder zijn werk in zijn kapsalon kwam er geen geld in het laatje, zo vertelde hij al eerder tegen NH Nieuws. "Natuurlijk heb ik gebruik kunnen maken van alle regelingen, maar daarmee heb ik alsnog veel verlies gedraaid. Van dat geld rondkomen was ook erg lastig, omdat ik er niet eens al mijn vaste lasten van kon betalen. Ik heb er geld bij moeten leggen", vertelt hij. "Het wordt hard werken om dat verlies weer terug te verdienen."

Dat Burak vanavond te horen kreeg dat de kappers de deuren weer mogen openen, komt dan ook precies op het goede moment. "Ik had ook echt niet geweten hoe het anders had gemoeten als dit langer doorging. Dit komt echt precies op het goede moment. Ik ben echt dolblij, echt heel erg."

Klanten willen dolgraag weer geknipt worden

Vlak nadat bekend werd dat de zaak weer open mag, stroomden de eerste appjes en telefoontjes alweer binnen. "Al mijn klanten willen dolgraag weer geknipt worden, dus ik verwacht dat het een hele drukke week gaat worden. Normaal gesproken werk ik niet op afspraak, maar dat moet nu wel. Dat wordt ook wel even een puzzel, maar dat komt wel goed. Ik heb er heel veel zin in."

En of Burak het knippen in de afgelopen tijd niet verleerd is? "Het zal zeker weer even wennen zijn, maar zoiets verleer je niet. Misschien ben ik wel iets langzamer geworden, maar dat komt wel goed als ik de smaak weer te pakken heb."