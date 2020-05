Hoornse kapster Saskia opgelucht na persconferentie kabinet: "Super goed!"

De vreugde was groot bij Saskia, die samen met haar twee werknemers naar de kapsalon was gekomen om de persconferentie gezamelijk te kijken. Van te voren gingen ze stiekem al een beetje uit van goed nieuws, maar dat ze aankomende maandag al hun deuren mogen openen, kwam als een verrassing.

"Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Dus kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten etcetera", waren de woorden van de premier.

"Niet helemaal verwacht, maar wel gehoopt. We waren eigenlijk met z'n drieën ingesteld op 20 mei dus dat we nu eerder mogen geeft ons wel wat meer adem zodat we klanten ruimer kunnen inboeken", vetelt Saskia vlak na de persconferentie. Ook haar klanten weten haar meteen te vinden want al na een paar minuten gaat de telefoon in de kapsalon: een klant belt voor een afspraak. Dat gaat de aankomende dagen nog wel even door vermoedt ze.

Maatregelen

De nodige maatregelen heeft Saskia al getroffen in haar kapsalon. Bij binnenkomst staat er een hygiënepaal om je handen te desinfecteren en tussen iedere stoel staat een doorzichtig scherm. Ze hoopt hiermee te voldoen aan de richtlijnen van het kabinet.