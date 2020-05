Enkhuizense tatoeëerster maandag weer aan de slag: "Ik ben voorzichtig blij"

ENKHUIZEN - Het was lange tijd spannend: kunnen ze wel of niet open? Maar de kogel is door de kerk: alle tattooshops gaan vanaf maandag weer open. Zo ook Tattoostudio Enkhuizen. Eigenaresse Saskia Righart van Gelder is voorzichtig blij: "We gaan het gewoon doen."

Tattoostudio Enkhuizen / Google Maps

Normaal is ze op maandag altijd dicht. Maar dat ze weer open mag, laat ze zich geen twee keer zeggen. Daarom geeft Saskia haar vrije dag voor een keer op en gaat deze maandag al aan de slag. "We gaan het gewoon doen, wij kunnen ons netjes aan alle voorwaarden houden."



Er is vandaag veel contact geweest tussen tattooshops onderling. Ze hebben de laatste weken enorm moeten vechten, want lang vielen ze niet onder de contactberoepen. Maar de GGD liet wel weten blij te zijn met de tattoeerders. "Ze zeiden dat er haast geen schoner beroep is dan dat van ons", vertelt Saskia trots.

De komende dagen moet Saskia er nog hard aan trekken om alles voor maandag rond te krijgen. "Ik moet als een malle nog van alles aanschaffen, zoals plastic sleeves, extra mondkapjes, gelaatsmasker en slagersschorten. Daarnaast de tattooshop nog een keer reinigen, waarschuwingsstickers opplakken en alles nog nalopen." Hopen op financiële voorspoed De afgelopen twee maanden waren erg pittig voor Saskia. "Mijn gezin heeft wel gemerkt dat ik veel stress heb gehad, ik moest continu achter de centen aan."



Financieel wil het voor Saskia op dit moment nog niet erg lukken. Ze heeft onlangs pas haar bijzondere bijstand (BBZ) ontvangen en ze moet opnieuw achter de 4.000 euro aan die ze van het Rijk had moeten krijgen. "Ik had een mail gestuurd naar het noodloket en ik zou binnen drie weken iets horen. Maar niks gehoord, dus zelf maar weer achteraan gebeld deze week." Voor het aanschaffen van de extra spullen, moet ze dan nu ook geld gaan lenen.



Ondanks het financiële gedoe, heeft Saskia er wel weer zin in. "Ik mis mijn klanten en ik mis mijn creativiteit", vertelt ze verder. Om dat gat op te vullen, heeft ze de afgelopen tijd klompen, schoenen en veiligheidsvestjes van het zorgpersoneel gepimpt. Lieve appjes Saskia heeft vandaag al veel lieve berichten van mensen gehad met de boodschap dat ze blij zijn dat ze weer open kan. "De eerste klanten hebben ook al weer gebeld. Dat ik weer aan de bak kan, daar ben ik erg blij om."