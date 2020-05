Verrassing voor jarige Texelaar: Ed (75) werd op straat toegezongen door familie en vrienden

Tot zijn verbazing zag de 75 jaar oud geworden Stiekema in de loop van de ochtend opeens diverse mensen in de straat staan om hem toe te zingen. De jarige Stiekema werd er aangenaam mee verrast. Bekijk hieronder een video van het speciale moment:

