Geen knuffels in coronatijd: "Ik mis iemand die aan het eind van de dag bij mij thuiskomt"

WEST-FRIESLAND - Veel mensen missen in deze coronatijd hun sociale contacten. Ze zitten veel thuis en verlangen naar wat aanspraak op het werk of in de sportschool. Maar wat als je thuis ook helemaal alleen bent? Marlyn Tibbert uit Zwaag heeft een groot sociaal netwerk, maar mist soms een knuffel.

Het appartement van Marlyn ziet er gezellig uit: een verse bos bloemen op tafel, een retro radio op de kast en er hangt een verzameling petten aan de muur afkomstig uit verschillende plekken waar ze op vakantie is geweest. Marlyn heeft een fysieke beperking maar dat weerhoudt haar niet om veel op pad te gaan: ze speelt gitaar, is wekelijks gastvrouw bij de kapper, werkt op woensdagavond in de horeca, ze vlogt en speelt op de Nintendo online tegen haar vrienden. Sinds de corona-uitbraak moet ze veel van haar bezigheden missen. "In de tweede week kwam een beetje de klap bij mij", vertelt ze. "Door corona zit ik bijna 24/7 thuis, ik maak af en toe een wandelingetje of ik fiets, maar dat is dan het enige wat ik doe." Gezelligheidsdier Ze zit dus een stuk vaker thuis, maar probeert er op gepaste afstand toch het beste van te maken met vrienden en familie. "Ik ben van nature al een gezelligheidsdier en eenzaamheid ligt snel op de loer, maar ik probeer daar tegen te strijden door leuke dingen te ondernemen, met gepaste afstand." Ondanks contact met haar vrienden en familie is er tijdens de coronatijd ook een groeiend gemis van die ene speciale persoon. "Ik mis eigenlijk iemand die aan het eind van de dag bij mij thuiskomt, gewoon iemand die dan bij me is." Net als veel andere mensen die deze periode alleen thuis doorbrengen, verlangt Marlyn af en toe naar een arm om haar schouder. Daten op anderhalve meter afstand vindt ze een stuk minder leuk. Ze moet ook de uitjes van relatiebemiddelingsbureau Updating missen.

NH Nieuws

Updating is opgericht om mensen met een beperking te helpen bij het uitbreiden van het sociale netwerk. Zo kunnen vriendschappen of zelfs liefdesrelaties ontstaan. Het lijkt in eerste gezicht op een soort datingsite: je kunt je aanmelden en een profiel aanmaken. Eén keer in de maand kunnen alle leden zich inschrijven om samen iets te doen, zoals bowlen, uiteten of naar de dierentuin. Oprichters Jolanda Veen en Marjolein Franx zijn zorgmedewerkers en hoorden voor de coronatijd al dat mensen met een beperking zich alleen voelen en hulp willen bij het onderhouden van relaties. Dat is dan ook precies de reden dat ze hun platform zijn gestart.

Quote "We krijgen appjes: 'gaat de date nog wel door? Straks vindt 'ie me niet meer leuk!'" Marjolein Franx, updating

Leden komen allemaal uit West-Friesland en hebben een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel. Nu er niks georganiseerd kan worden, krijgen Jolanda en Marjolein al wat bezorgde berichten binnen van de leden. "We krijgen appjes: 'gaat de date straks nog wel door? Straks vindt 'ie me niet meer leuk, want het duurt zo lang'." Jolanda vult aan dat het belangrijk is om juist in deze tijd ondersteuning te bieden. "Je ziet wel mensen afglijden, in een verslaving bijvoorbeeld. Er wordt meer drugs gebruikt merk ik. De angsten zijn groter en ondertussen gaan mensen niet naar de dokter." Updating gaat daarom digitaal en één-op-één de leden samenbrengen. "Via whatsapp hebben we contact en volgende week gaan we videobellen en kijken hoe dat loopt", aldus Jolanda. "We spreken wel af om buiten een rondje te wandelen, maar dan moet de cliënt niet angstig zijn en dat wel durven, het is dus wel een beetje aanpassen om zorg te leveren." Online verjaardag Marlyn heeft daarentegen zelf al een groot sociaal netwerk en weet die ook goed te onderhouden. Ze heeft dagelijks appcontact en videobelt soms wel drie keer per dag met haar zus. Volgende week is ze jarig en dat gaat ze dan maar digitaal vieren. Al haar vrienden zijn opgeroepen om een foto te appen terwijl ze proosten op haar 35e verjaardag. Wat betreft het daten, Marlyn blijft vol goede moed. "Ik ben zelf best wel positief en optimistisch", vertelt ze. "Daten vind ik altijd wel spannend en heel gezellig, maar ik hoef daar geen vriendschap uit te halen, want ik heb genoeg vrienden. Ik wil eigenlijk iemand zoeken die echt bij me past."