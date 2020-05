Onderzoek: Luchtverkeersleiding blunderde met landingen op gesloten baan

SCHIPHOL - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is zelf verantwoordelijk voor de zestien ongeoorloofde landingen op een gesloten baan op Schiphol, begin dit jaar. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek blijkt dat de verkeersleiders door drukte in de toren waren vergeten te vragen om de Zwanenburg formeel open te stellen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Op zaterdag 18 januari 2020 liet Luchtverkeersleiding Nederland gedurende een periode van 25 minuten een reeks vliegtuigen landen op een gesloten Zwanenburgbaan. Pas na het zestiende vliegtuig had de verkeersleiding de blunder door en liet op het laatste moment een Boeing 737 van Ryanair vlak boven de baan doorstarten.

Volgens het onderzoek hing het Ryanair-toestel op slechts 60 meter hoogte boven de baan toen de piloten de opdracht kregen om door te starten. Ondanks de geringe hoogte wilden de verkeersleiders voorkomen dat er een zeventiende toestel op de gesloten baan zou landen. De Boeing van Ryanair keerde kort na de doorstart terug voor een veilige landing.

Geen geel lampje

Uit het onderzoek moest worden opgemaakt waar en bij wie de fout lag. LVNL had een formeel verzoek moeten doen bij Schiphol om de baan te mogen gebruiken. De baan was wel volledig geïnspecteerd en klaar voor gebruik. Als de verkeersleiders het protocol hadden gevolgd, hadden zij een geel lampje op het baanstatuspaneel moeten zien. Nadat de verkeersleiders hun fout doorhadden, werd de baan alsnog op verzoek vrijgegeven.

Nieuw vangnet voorkomt herhaling

Twee maanden na het incident is LVNL gaan werken met een systeem dat soortgelijke fouten moet gaan voorkomen. Voorheen werkte verkeersleiders met zogenaamde papieren strippen die aan elkaar werden doorgegeven. Iedere strip stelde een vlucht voor. Sinds 2019 werkt LVNL met een digitaal strippen-systeem. In maart is dat systeem ook weer aangepast dat het automatisch blokkeert als een verkeersleider een vlucht op een gesloten baan wil afhandelen.

Juridische stappen tegen NH Nieuws vanwege publicatie 'blunderaudio'

Het nieuws over het ongeoorloofde baangebruik kwam aan het licht nadat NH Nieuws het audiofragment publiceerde waarin te horen was hoe de verkeersleider erachter kwam dat hij een fout had gemaakt. In eerste instantie dreigde LVNL NH Nieuws voor de rechter te slepen als het fragment niet van de website zou worden verwijderd. Uiteindelijk zag LVNL af van juridische stappen en veranderde bovendien de regels voor het 'heruitzenden' van haar audiofragmenten.

(tekst gaat verder onder de 'blunderaudio')