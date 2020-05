Ilse Zaal volgt Jack van der Hoek op als D66-gedeputeerde

Zaal is de opvolger van de op 12 mei aftredende Jack van der Hoek. Een maand geleden werd bekend dat hij burgemeester in gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland wordt.

Vicefractievoorzitter Amélie Strens heeft ad interim de taken van fractievoorzitter Ilse Zaal overgenomen. Zodra de Statenfractie van D66 weer is uitgebreid met een nieuw Statenlid, zal er een nieuwe fractievoorzitter worden gekozen.