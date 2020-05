International Ellen Jansen verlaat Ajax Vrouwen

De 27-jarige Jansen maakte in 2018 een transfer naar de Ajax Vrouwen. Daarvoor speelde ze tien jaar in Enschede voor de vrouwentak van FC Twente. Van de Westeringh speelde sinds de zomer van 2018 voor het talententeam van Ajax. Dit jaar kwam ze tot vier invalbeurten in de eredivisie voor de Amsterdammers.

Schoenen aan de wilgen

Akkerman stopt na dit seizoen met voetbal en gaat zich richten op haar maatschappelijke carrière. De 23-jarige speelster kwam in 2018 via PSV Vrouwen naar Ajax. De verdedigster speelde tussen 2013 en 2015 nog twee seizoenen bij sc Heerenveen. In de jeugd werd ze Europees Kampioen met Oranje onder 19.