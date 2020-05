Gemeente zet in op grote fietskelder in voormalig V&D-pand

HAARLEM - Meer fietsparkeerplekken rondom de Botermarkt in de binnenstad van Haarlem hebben prioriteit. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Met de eigenaar van het voormalige V&D-pand wordt nu onderhandeld of in de kelder een stalling kan worden gerealiseerd. Dat zou naar verwachting goedkoper zijn dan een grote nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het plein.