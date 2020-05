De terrassen mogen weer open: "Voor de ondernemer is het net niks"

WEST-FRIESLAND - Ruimschoots voor de persconferentie van vanavond wordt duidelijk dat de terrassen per juni weer open mogen. Regiovoorzitter Rob Baltus van horecabranchevereniging KHN is kritisch.

Om alle horecaondernemers gelijke kansen te geven heeft de KHN met verschillende gemeentes om tafel gezeten. "In Hoorn wordt bijvoorbeeld op de Roode Steen het plein eerlijk verdeeld over alle ondernemers die grenzen aan het plein. Ook als een ondernemer normaal geen terras heeft. Zo kunnen ze toch een beetje omzet draaien."

Reikhalzend kijken de horeca-ondernemers uit naar versoepelende maatregelen, maar alleen terrassen open is slechts een doekje voor het bloeden, vindt Horecaondernemer Rob Baltus. "Wat ik nu heb begrepen mogen alleen de terrassen open: dat is gewoon niet rendabel. Met dat aantal tafeltjes kun je niet break-even draaien. Ook de datum van juni is een teleurstelling." Hij hoopt vanavond dan ook te horen dat gasten binnen mogen plaatsnemen. "Ik verwacht dat dit dan uitsluitend met reservering kan".

Baltus is dankbaar voor elke vorm van versoepeling. "Ik ben zo blij dat we straks weer een rondje mogen doen over het terras. Ik ben een horecaman, ik wil aan de gang!" Maar dit vraagt nog grote aanpassing en er staan nog veel vragen open. "Mogen glazen in de spoelbak of moeten ze heet gewassen worden? Tot hoelaat mag het terras staan? en wat als het gaat regenen, mogen de gasten dan naar binnen? Het is toch nog wachten op de spelregels van het kabinet."

Het terras van De Nadorst - waar Baltus eigenaar van is, is op papier al vormgegeven. "Het terras is met lint afgezet. Je moet je melden bij aankomst en dan word je naar je tafel gebracht. Zo kunnen wij alles van tevoren desinfecteren. Elke dag fietsen er mensen langs met de vraag: "Heb je al koffie Rob?" Maar zo spontaan plaatsnemen zit er voorlopig nog niet in".