Nieuw Regionaal Werkcentrum moet coronawerklozen aan baan helpen

De arbeidsmarktregio Amsterdam wordt hard getroffen door de coronacrisis. Dat geldt bijvoorbeeld voor de horecasector en het toerisme. Terwijl bijvoorbeeld supermarkten, de zorg en de distributie in tijden van corona juist zitten te springen om mensen.

En dat is waar het nieuwe Regionaal Werkcentrum in beeld komt. Het centrum gaat bemiddelen tussen werkgevers die hun medewerkers moeten ontslaan en bedrijven en instellingen die juist zitten te springen om mensen.

In juni gaat het centrum van start. De Amstelveense wethouder Martijn van Ballegooijen verwacht veel van de samenwerking: "Het is goed dat we dit regionaal organiseren, want dan zijn er meer mogelijkheden.”