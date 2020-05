Kapper hoopvol om weer aan de slag te mogen: "We zijn corona-klaar. Kom maar op!"

"We hebben goede hoop, we willen heel graag open", vertelt Straathof verwachtingsvol. "We zijn corona-klaar. Kom maar op!" Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn volgens haar genomen. "Plexiglasschermen tussen de stoelen. Zeker anderhalve meter zit ertussen. Sprays, handschoenen en mondkapjes."

Telefoon roodgloeiend

De telefoon gaat inmiddels herhaaldelijk. Vaste klanten proberen voor komende week, wanneer de kappers hoogstwaarschijnlijk open gaan, een afspraak te regelen. Kapper Jeff van Oostwaard: "We plannen ze wel in. Natuurlijk nog wel onder voorbehoud. We noteren namen en telefoonnummers. En mocht het toch wat later worden, dan kunnen we ze gewoon weer opbellen en de afspraak verzetten."

De vier personeelsleden zijn niet ontslagen en konden allemaal in dienst blijven. Straathof: "We hebben steun gekregen van de overheid. Dus daar ben ik heel blij mee. Ieder dubbeltje dat binnenkomt, is meegenomen."