Horeca Wijk aan Zee telt uren af: "Het zou prachtig zijn als het terras weer open mag"

Die mededeling zal gepaard gaan met flinke opluchting, want zeker in deze tijd van het jaar leveren de terrassen een flinke bijdrage aan de omzet. "Ik hoop het van harte", zegt Rusten Demir van restaurant Efes, in het hart van het dorp. "Het zou prachtig zijn als het terras weer open mag. We zijn nu zes weken dicht. Ik hoop het", herhaalt hij. "Veel langer zonder gasten is voor ons niet vol te houden. Dan gaan we over de kop." Hij zegt in elk geval voorbereid te zijn. "Dat is niet zo moeiljk. Gewoon minder mensen aan een tafel."

Sonnevanck

Bij hotel-restaurant Sonnevanck ruikt het naar boenwas en verse verf. Mede-eigenaar Hidde Spinder is druk bezig met de voorbereiding van de opening van het hotel. Vanaf donderdag ontvangt hij weer gasten. Die staan te trappelen om er op uit te gaan en een nachtje over te blijven in dit hotel vlak aan zee. "We hebben veertig kamers verkocht in drie weken", zegt Spinder. "We zijn nu aan het uitproberen hoe we de hotelgasten kunnen bedienen met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel."