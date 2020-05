Bussumse weekmarkt wordt weer groter: niet alleen etenswaren meer

De gemeente Gooise Meren versoepelt de maatregelen omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er op het huidige marktterrein voldoende ruimte is om de markt uit te breiden en toch de coronamaatregelen in acht te blijven nemen. De gangpaden tussen de kramen blijven breed, bezoekers kunnen anderhalve meter afstand houden en er komen statafels.

