Verpleegkundige Mirjam vlogt: "Moet me laten testen op corona"

ALKMAAR - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Vandaag: verpleegkundige Mirjam uit Alkmaar.

Mirjam heeft samen met haar collega een aantal kweken afgenomen bij patiënten in verband met het coronavirus. Daarna wordt de kweek afgeleverd in een koelkastje bij de afdeling medische microbiologie om te onderzoeken of er sprake is van het coronavirus.

Later gaat Mirjam zelf langs bij de ARBO-arts: ze voelt zich al een paar dagen niet lekker en wil kunnen uitsluiten dat zijzelf rondloopt met het coronavirus.

In onderstaande video zie je hoe zo'n testfaciliteit in het ziekenhuis eruit ziet en hoe ze daar te werk gaan: