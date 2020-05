Lichaam gevonden in kanaal bij Koedijk

KOEDIJK - In het Noordhollandsch Kanaal bij Koedijk is vanmiddag het lichaam van een man gevonden. De nabije omgeving is afgezet en verschillende hulpdiensten zijn aanwezig. De politie doet onderzoek.

Het lichaam werd ontdekt door mensen tijdens het varen, ter hoogte van de waterzuivering onder Schoorldam.

De levenloze man is inmiddels uit het water gehaald en op de kant gelegd. Een schouwarts is naar de locatie onderweg. Over de identiteit van de overledene is nog niets bekend.

Vooralsnog wordt er niet uitgegaan van een misdrijf. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens een politiewoordvoerder dat het een ongeval of mogelijke zelfdoding betreft.