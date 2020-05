Gewonde bij frontaal ongeluk in Wieringerwerf, weg afgesloten

WIERINGERWERF - Bij een frontaal ongeluk op de N240 bij Wieringerwerf is vanochtend een 63-jarige man uit Wieringerwerf gewond geraakt. Twee auto's botsten om onbekende redenen op elkaar. De man is met letsel aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder, een 29-jarige vrouw uit Wieringerwerf, raakte niet gewond.