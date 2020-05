Haarlemse Horeca voorzitter gooit knuppel in hoenderhok: "Leeftijdsgrens voor horecabezoekers"

Makkes is zich ervan bewust dat hij veel teweeg brengt met het voorstel om een leeftijdsgrens in te stellen voor de horeca-bezoekers. Maar volgens hem redt 30 tot 40 procent van de horeca-ondernemers het niet als er niet snel een goede opstartregeling komt. "Het water staat ons aan de lippen, dus het gas moet erop." En de anderhalvemetermaatregel ziet hij niet zitten.

Hildo Makkes van der Deijl deed zijn suggestie in een online-interview met het Kennemer Business Netwerk, dat zo de ondernemers in corona-crisistijd op de voet volgt. Kijk hieronder naar het fragment waarin hij de suggestie van de leeftijdsgrens oppert.

"We vinden het normaal dat we legitimatie moeten vragen voor bezoekers tot 18 jaar, maar we vinden het dan lastig als we dat omdraaien." Nadrukkelijk stelt Hildo Makkes van der Deijl tegenover NH Nieuws dat het om opstarten van de horeca in fases zou moeten gaan, om de 65-plussers uit de gevarenzone te houden.

Ook temperatuur meten van bezoekers voordat ze een club betreden of zelfs op het terras gaan zitten, is volgens Makkes een maatregel waar hij en zijn collega's geen probleem mee hebben. "We zitten nu onder de 700 ic-bedden die bezet zijn door coronapatiënten, dus die versoepeling zou nu moeten kunnen."

Makkes vindt een Haarlemse invulling van het Amsterdamse plan om grote pleinen helemaal op te vullen met terrassen van aanliggende horeca-ondernemers niet zo goed. "Iets is beter dan niets, maar wij in Haarlem geloven heel erg in 'gelijke monniken, gelijke kappen'. En op dat soort locaties kunnen één of twee ondernemers daar een volledig terras bemannen en andere ondernemers pissen naast de pot."

