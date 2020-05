'Echte werk' van megaproject Markermeerdijk begonnen

WATERLAND - Er is jaren over gesproken en er zijn talloze juridische procedures over gevoerd, maar vandaag is het werk aan de Markermeerdijk dan toch echt begonnen. De 33 kilometer lange dijk tussen Hoorn en Durgerdam moet versterkt worden om te voorkomen dat de polder erachter volloopt. Maar over de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd was veel onenigheid.