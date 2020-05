Wielervereniging West-Frisia koerst virtueel door: "Het explodeert nu"

BOVENKARSPEL - De jeugd van Wielervereniging West-Frisia mag vanavond weer op de fiets stappen, maar ook de volwassenen mogen de voeten op de pedalen zetten. Dan wel niet op de baan of op de weg, maar vanuit huis.

Online wielrennen gaat niet zoals gamen vanaf de bank, de renners werken zich daadwerkelijk in het zweet, vertelt Ploegleider Tino Haakman. "Wielrenners hebben tegenwoordig allemaal een smarttrainer die ze koppelen aan hun fiets. De wedstrijden vinden plaats op de Indoor Cycling App Zwift, waar dagelijks al honderd wedstrijden plaatsvinden."

"Dat bestond altijd al, maar nu explodeert het", vertelt Tino Haakman enthousiast. "Je kunt tegen iedereen ter wereld wedstrijdrijden op ieder moment van de dag. Daar is nu een heuse competitie bij gekomen." De volwassenen van de eliteploeg van West-Frisia rijden vanavond hun eerste wedstrijd in de Zwift-NL League: een online competitie voor de beste ploegen van Nederland. "Er worden zes wedstrijden verreden op zes verschillende parcoursen. Door de smarttrainer, merk je het echt wanneer je omhoog moet fietsen of een afdaling hebt, daar past je fiets zich op aan. Zelf als jij achter iemand rijdt voel je dat het lichter trapt en ook het terrein wordt meegenomen", legt Haakman uit.