IC'er Marion vlogt vanuit ziekenhuis: "Iets minder coronapatiënten, dus we gaan vooruit"

ALKMAAR - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Vandaag vertelt IC-verpleegkundige Marion uit Alkmaar.

"We hebben nu iets minder patiënten, dus we gaan langzaam vooruit. Maar de mensen die we hebben liggen, zijn hartstikke ziek. Zij zijn er vaak al een week of drie, vier, soms wel vijf, en dan is het heel hard werken voor de patiënten."

Tachtiger aan de beterende hand

Zo gaat het afbouwen van de beademingsmachine vaak moeizaam en langzaam. "Maar we hebben ook positieve verhalen: zo hebben we een vrouw van in de tachtig liggen, zij is heel ziek geweest. Op de buik, op de rug en weer andersom, maar ze is nu aan de beterende hand. Ze is aan het afbouwen van de machine en kan nu soms urenlang zonder. Ze is nu echt helder en adequaat."

Wat Marion ook erg leuk vindt, is dat de vrouw zelfs al heeft kunnen beeldbellen met haar familie. "En ook met haar hond, dus Caya, als je kijkt: je bent een goede hond!"