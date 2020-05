Purmerendse schipper via binnenwateren eindelijk naar zijn eigen plek

EDAM - Hij baalde als een stekker. De 78-jarige schipper Erick Takes uit Purmerend lag ruim een maand met zijn Tjalk 'Nooit Gedacht' vast in Edam doordat het Hoogheemraadschap vanwege het coronavirus alle bruggen en sluizen heeft gesloten. Omdat Takes geen beroepsvaart is, kon hij geen kant op. Tot vandaag. Voor Cynthia Coolen een schipper van beroep gaan de bruggen wel open en die vaart dus nu de tjalk van Erick terug naar zijn vaste ligplaats in Purmerend.

Marianne Jonkman

Zo'n vier weken geleden voer Erick met z'n tjalk naar scheepswerf Groot in Edam voor een standaard onderhoudsbeurt, maar daar kwam hij niet meer weg. Eerder zei hij tegen NH Nieuws: "Ik ben hier niet voor een recreatietochtje, maar gewoon voor onderhoud." Marko Cortel, van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier legt uit: "De sluizen en bruggen zijn dicht om te voorkomen dat er daar groepen mensen zich gaan vormen, zowel op het water als op de brugdelen. "Het is moeilijk om anderhalvemeter afstand te houden." Maandag ging de sluis in Edam met hoge uitzondering eenmalig open voor een lekke Volendamse kwak. "De sluisdeuren gaan één keer met hoge uitzondering open, maar voor de rest blijft het, zolang de noodverordeningen van kracht zijn, echt gesloten." Schipper van beroep Alleen voor beroepsvaart draaien de bruggen en sluizen en zo kwam Erick op het idee om Cynthia Coolen in te huren. "Want die mag er wel door." De schipper uit Purmerend heeft een contract opgesteld dat Cynthia, een schipper van beroep, de tjalk naar Purmerend brengt. Zo is Erick geholpen en verdient Cynthia wat bij. Erick vaart nu via de binnenwateren van Edam en Kwadijk naar zijn vaste ligplaats in Purmerend. Bekijk hier de reporatage die NH Nieuws eerder maakte over Erick en zijn tjalk:

NH Nieuws