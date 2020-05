Zafar vertrokken uit de haven van IJmuiden: dolfijn gespot voor de kust van Wijk aan Zee

VELSEN - De tuimeldolfijn Zafar, die de afgelopen dagen zoveel aandacht trok, heeft de haven van IJmuiden verlaten. Gisteravond werd de dolfijn gespot door een vissersboot voor de kust van Wijk aan Zee.

"Hij is uit eigen beweging weggezwommen", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Hij is in noordelijke richtig gegaan en heeft daar beangstelling getoond voor een vissersboot waar hij lang in de buurt is gebleven." Volgens de organisatie zou Zafar ook nog gespot zijn bij Callantsoog.

YouTube/Zafar voor de kust van Wijk aan Zee naast vissersboot

Zafar trok de afgelopen dagen grote belangstelling bij Marina Seaport in IJmuiden. Daar leek hij zich uitstekend te vermaken. Deze tuimelaar bivakkeert graag in haventjes. Dat deed hij ook in de buurt van Brest in Frankrijk, waar hij vorige week vandaan kwam. Door de lockdown in Frankrijk was er in de haven niets meer te beleven. Vandaar zijn tocht naar Nederland in het kielzog van het vrachtschip Tres Hombres.

Annemarie van den Berg: "Wat zijn plannen nu zijn durf ik niet te zeggen. Hij kan zo maar oversteken naar Engeland, maar ik sluit niet uit dat hij bij een andere Nederlandse haven opduikt." Het vertrek was een teleurstelling voor nieuwsgierigen vanmorgen in IJmuiden. "Jammer", zegt een moeder met twee kinderen. "Gisteren wilden we niet gaan omdat het te druk was. En nu is-ie dus verdwenen. Jammer, zul je altijd zien."