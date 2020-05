Feest der herkenning: rondleiding door 'nieuw' Helders stadhuis aan Kerkgracht

DEN HELDER - Er was maandag al een glimp te zien van het oude stadhuis aan de Kerkgracht in Den Helder: burgemeester Jeroen Nobel nam vanaf deze locatie de toespraak voor dodenherdenking op. Het pand is sinds deze week weer tijdelijk officieel in gebruik. Onze mediapartner Regio Noordkop kreeg een rondleiding door het gebouw.