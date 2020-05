De Peiling: Openbaar vervoer wil mondkapjes voor passagiers verplichten

Het openbaar vervoer komt in de problemen bij versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens ov-bedrijven is het onwerkbaar om reizigers met 1,5 meter afstand te vervoeren. Ze willen dat passagiers verplicht mondkapjes gaan dragen. Vind jij dat een goed idee?

Spoorboekje

Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad kan die verplichte mondkapjes niet zelf invoeren, maar dringt bij het kabinet aan op een besluit. Vanmiddag vergadert het kabinet over een 'spoorboekje uit de lockdown'; een nieuw pakket aan maatregelen om de intelligente lockdown in ons land wat te versoepelen nu het aantal coronabesmettingen niet meer al te snel stijgt.



Mondkapjes

In veel andere landen worden mondkapjes al volop gebruikt. Niet alleen in het openbaar vervoer maar bijvoorbeeld ook in supermarkten, waar klanten verplicht een mondkapje moeten dragen als ze boodschappen gaan doen. Nederlandse deskundigen vonden dergelijke maatregelen tot nu toe bij ons niet zinvol.