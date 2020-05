Initiator Bevrijdingspop Ilco van der Linde hoopt op 'lef om het volgend jaar toch weer te organiseren'

Maar een evenement met anderhalve meter afstand is bijna niet te organiseren. Van der Linde wil optimistisch blijven voor de editie van volgend jaar. "Misschien hebben we dan een vaccin, misschien moet iedereen een mondkapje op en is dat genoeg, of is de besmettingsgraad al hoog", hoopt de grondlegger van het bevrijdingsfeest. "We moeten niet huilend in een hoekje gaan zitten."

Geen Bevrijdingspop is in de veertig jaar van haar bestaan niet eerder voorgekomen. "We hebben het één keer bijna moeten aflassen omdat het heel druk en warm was en de brandweer moest spuiten om de mensen te verkoelen. En één keer was er teveel wind en moesten we later beginnen", herinnert Ilco zich. Maar dat juist deze bijzondere editie gecanceld moest worden doet hem zeer.

Ook omdat met Bevrijdingspop niet alleen maar de bevrijding van de bezetter 75 jaar geleden wordt gevierd: "Er komen zoveel thema's die dag aan de orde om van te leren." Hij hoopt ook dat de coronacrisis uiteindelijk waardevolle lessen oplevert.

"Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn en dat we niks 'for granted' moeten nemen. 'Count your blessings!' We zijn in staat om heel snel grote veranderingen door te maken." Ilco vindt ook dat we dankbaar moeten zijn voor de publieke taken zoals de zorg en dat we die moeten omarmen. Het 'nieuwe normaal' is voor hem een bewustere samenleving: "We realiseren ons meer dan ooit dat we het met elkaar mooier moeten en kunnen maken. Er zijn nog zoveel dictaturen, schendingen van mensenrechten, zoveel armoede. Daar mogen we niet meer voor wegkijken."

Haarlem105 sloot haar speciale uitzending met veel oude opnames van Bevrijdingspop-optredens op bijzondere wijze. Radiopresentatoren René Kind en Bas van der Schuit bliezen het bevrijdingsvuur dat de hele dag in de Haarlemmer Hout brandde, persoonlijk uit.