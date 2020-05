Plofkraak op Rabobank in Oostzaan: "Het leek wel een bom"

OOSTZAAN - Vanochtend rond half zes is er een plofkraak gepleegd bij de Rabobank in de Kerkbuurt in Oostzaan. De daders zijn gevlucht.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de plofkraak heeft plaatsgevonden. "Het enige wat we nu nog weten is dat er een harde knal was en dat er daarna drie mensen vandoor zijn gegaan."

Ook een buurtbewoner schrok vannacht wakker van de knal. "Het was een enorme hijs vannacht. Het leek wel een bom dacht ik toen. En dat bleek ook zo te zijn."

Of er buit is gemaakt is nog onduidelijk. Wel heeft het huis naast de bank flinke schade opgelopen en zijn enkele woningen in de nabije omgeving enkele tijd ontruimd om mogelijk ontploffingsgevaar. De EOD is ter plaatse geweest om dit te controleren maar is inmiddels weer retour.

Ook bevestigt de woordvoerder dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.