Speciale Bevrijdingsmaaltijd op Texel: "Eerst het Wilhelmus en dan lekker samen eten"

Paul Kikkert en Nellie Bruin zijn een van de Texelse huishoudens met een Bevrijdingsmaaltijd. Nellie hoeft de texelse asperges, krieltjes en lamsvlees alleen maar even op te warmen in de magnetron en dan kan het feestmaal beginnen. Vooraf wordt niet gebeden, wel wordt het Wilhelmus gezongen. De buurvrouw is ook aangeschoven aan tafel. "We eten wel vaker samen in deze tijden van corona", zegt Nellie. "Vandaag is natuurlijk een extra bijzondere dag waarbij je stilstaat bij het verleden en de vrijheid viert met een mooie maaltijd".

Duitse Messerschmidts

Nellie heeft de oorlog niet meegemaakt, maar Paul was zeven toen de oorloguitbrak. Tijdens het eten haalt hij herinneringen op. "Wij hoorden lawaai en gingen naar buiten. Toen zagen we de Duitse Messerschmidts over komen. Ze vlogen zo laag dat je de piloten kon zien zitten. De Nederlandse soldaten lagen in de slootkant en probeerden met gewone geweren de vliegtuigen te beschieten. Hopeloos natuurlijk", vertelt Paul.

Hij beleefde de oorlog als kind als een avontuur. Vooral vlak na de oorlog haalde hij met zijn vriendjes veel kattekwaad uit: "We vonden overal granaten en geweren. Dan bliezen we strandpalen op of gooiden we granaten in konijnenhollen en namen de vangst mee naar huis. Dan hadden we weer wat te eten", zegt hij.

Koningsmaal

Het zijn niet alleen stoere verhalen die over tafel gaan. Er wordt ook stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog en de ellende die het mee bracht: "Ik denk dat als mensen die toen leefden dit zouden proeven dat ze zouden zeggen dat het een koningsmaal is. En dat is het ook", besluit Nellie.