Midden in de nacht sporten: hardloopgroep uit Medemblik doet alternatieve bevrijdingsvuurestafette

Van der Stal is acht jaar verbonden bij de loopgroep en vond het lastig dat ze met haar team het bevrijdingsvuur niet naar Medemblik kon brengen. Daarom stuurde ze afgelopen vrijdag haar eigen plan in de groepschat.

"Normaal gaan we altijd naar Wageningen en krijgen we om twaalf uur 's nachts het bevrijdingsvuur overhandigd", vertelt Linda van der Stal. "Die nemen we dan hardlopend mee terug naar Medemblik, waar we het bij het monument op de Nieuwstraat aansteken."

Haar idee was om de estafette in eigen regio te doen. Wie meedoet staat voor een uitdaging, want de starttijd was voor de fanatiekelingen al om 00:00 uur vannacht. Dat weerhield de sportievelingen niet, die verdeeld over de dag in duo's werden ingedeeld. Nadat de duo's een uur hebben hardgelopen sturen ze een selfie met hun bevrijdingsvuur in de groepsapp en daarna kan de volgende van start. De laatste ronde zat er om 15:00 uur op.

"We hebben zelfs uren dubbel gevuld en zo liepen we met 35 lopers de estafette", vertelt van der Stal trots. Normaal gesproken leggen ze vanuit Wageningen naar Medemblik 130 kilometer af. Maar na vandaag heeft het team gezamenlijk 348 kilometer in de benen.