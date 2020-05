Ouderen in Beverwijk op 5 mei voor even bevrijd uit de eenzaamheid

BEVERWIJK - Het was geen Bevrijdingsdag zoals anderen voor de ouderen in Beverwijk. Maar door een actie van marketing- en communicatiebureau Colorscan in combinatie met Buko voelde het even als vanouds.

Fred Segaar/NH Nieuws

Beide bedrijven lieten een wagen door Beverwijk rijden met een groot scherm. Daarop werden voor de deur van vier verpleeghuizen videoboodschappen getoond van kinderen en kleinkinderen voor hun ouders/grootouders. Om ze op deze Bevrijdingsdag een bevrijd gevoel mee te geven. Sinds de maatregelen om de coronacrisis een halt toe te roepen zijn ingevoerd, mogen ouderen in verpleeghuizen geen bezoek ontvangen. Meer dan honderd videoboodschappen Het begon vanmorgen bij de Breepeper en eindige bij El Santa. Tussendoor werden de videoboodschappen, 120 in totaal, vertoond bij Lommerlust en Huis ter Wijck. Loes Komen staat al een tijdje te wachten tot de video's worden afgespeeld. Ze verheugt zich op het filmpje dat ze met de familie voor haar moeder hebben gemaakt. Moeder Komen is 94 en kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

Fred Segaar/NH Nieuws

"Moeder slaat zich er aardig doorheen", zegt Loes. "Maar je kan toch wel aan haar merken dat ze het moeilijk heeft. Ze is best eenzaam. Wij hebben het geluk dat ze op de eerste verdieping woont waardoor we nog redelijk contact hebben. Had ze hoger gewoond, dan hadden we gerust een hoogwerker ingehuurd om haar zo nu en dan van wat dichterbij te kunnen zien."

Fred Segaar/NH Nieuws

Loes reageert enthousiast als de videoboodschap van de familie Komen op het scherm voorbij komt. "Hartstikke leuk", zegt ze. "Een mooi zetje in de rug. Niet alleen voor haar, ook voor het personeel. Die mensen doen geweldig werkt. Nu maar hopen dat we snel af zijn van deze rotsituatie en we haar weer in de armen kunnen sluiten. Wie weet met Moederdag."