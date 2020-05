Reguliere zorg Ziekenhuis Amstelland komt weer op gang

Nu er steeds minder coronapatiënten op de intensive care liggen is er weer ruimte om de minder spoedeisende behandelingen op te pakken. Dat gebeurt vanaf deze week stapsgewijs om overbelasting voor het medisch personeel te voorkomen en vanwege de RIVM-richtlijnen.

Zorg op afstand

In de praktijk komt dit er op neer dat patiënten 48 uur voorafgaand aan hun afspraak een telefoontje krijgen van een medisch specialist. Die vraagt naar de gezondheid van de patiënt en aan de hand daarvan wordt bepaald of een bezoek aan het ziekenhuis nodig is of dat de screening telefonisch kan worden afgedaan. Zonder afspraak langskomen bij het ziekenhuis is daarom nog steeds niet toegestaan.

Coronamaatregelen

Patiënten en bezoekers die het ziekenhuis bezoeken moeten overigens nog steeds rekening houden met coronamaatregelen. Zo worden ze bij binnenkomst gescreend op verschijnselen van het virus. Eenmaal binnen moeten ze speciale looproutes volgen om zo anderhalve meter bj elkaar uit de buurt te blijven. Door de maatregel kunnen de poliklinieken wel minder mensen tegelijkertijd ontvangen.