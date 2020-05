Koorschool Haarlem zingt voor Amerikaanse veteranen

HAARLEM - Het koor van de koorschool in Haarlem zou dit voorjaar eigenlijk naar de Verenigde Staten gaan om daar op te treden voor oorlogsvetaren en ze via deze weg te bedanken voor 75 jaar bevrijding. Die reis ging niet door vanwege de coronacrisis en daarom nam het koor een videoboodschap voor de veteranen op.

Het kathedrale koor bestaat uit honderd leerlingen en oud-leerlingen van de koorschool en zou deze maand eigenlijk op 'Thank you'-tour zijn in de Verenigde Staten. Nadat bekend werd dat de reis niet door kon gaan was de teleurstelling groot. Toch was er ondanks dat, wel begrip: "We kregen het op de laatste repetitieavond te horen, vlak voor het nieuws dat de scholen ook zouden sluiten," vertelt dirigent Sanne Nieuwenhuijsen aan NH Nieuws.

In eerste instantie zou de tour alleen uitgesteld worden tot na het najaar, maar ook dat zit er nu niet meer in. Daarom besloot het koor een video op te nemen. Alle leden zongen thuis het lied 'Shennandoah', een traditioneel Amerikaans lied. "Het nummer gaat eigenlijk over heimwee, over huiswaarts willen keren," vertelt Sanne Nieuwenhuijsen. "Dat nummer krijgt in deze tijd dat we allemaal thuis moeten blijven ook een nieuwe betekenis, daarom hebben we dit stuk gekozen."

Onwennig voor de camera

Voor sommigen leden van het koor was het thuis, alleen voor een camera zingen, een beetje onwennig. "Als je met z'n allen zingt, heb je veel steun aan elkaar. Nu sta je thuis in je eentje met oortjes in voor een camera. Sommigen moesten wel een beetje de schroom van zich afgooien. Gelukkig is iedereen daarin geslaagd."

De video is inmiddels naar de veteranen opgestuurd. "We moeten nog even wachten op de reacties," zegt Sanne Nieuwenhuijsen. Overigens ligt er volgend jaar nog wel een mooie reis in het verschiet voor het koor. In het voorjaar moet de 'Thank you'- tour alsnog doorgaan. "Van uitstel komt geen afstel," aldus Sanne Nieuwenhuijsen.

Bekijk hieronder de video: