Inbraak in wildopvang Krommenie: honderden euro's aan donaties gestolen uit kluis

KROMMENIE - In een dierenopvang in Krommenie is vannacht ingebroken. De inbrekers hebben veel schade aangericht en donatiegeld uit de kluis gestolen. De dieren in de opvang zijn in orde.

Toen medewerkers vanochtend aan het werk gingen zagen ze dat een raampje kapot was. Binnen troffen ze een puinhoop aan; alle kasten waren open, geforceerde sloten en kapot getrapte deuren. Met de dieren in de opvang is niks aan de hand. "Die hebben ze gelukkig met rust gelaten," laat een medewerker van de wildopvang aan NH Nieuws weten.

De inbrekers hebben ook de kluis weten open te breken. Hierin lag een paar honderd euro, afkomstig van donateurs. Dat geld wordt gebruikt voor de opvang en verzorging van de dieren. "Gelukkig krijgen we ook donaties op onze rekening gestort, dus we hebben nog geld voor de dieren. Maar de schade aan het gebouw is wel groot."

Meerdere inbraken

De afgelopen periode zijn er in twee andere dierasielen, in IJmuiden en Noordwijk, ook inbraken gepleegd. De politie gaat er van uit dat er geen verband is tussen de zaken.