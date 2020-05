Alkmaarse stadsdichter maakt gedicht voor de vrijheid: "Op 5 mei vieren we de rijkdom"

ALKMAAR - De Alkmaarse stadsdichter Joris Brussel zou zijn gedicht over 75 jaar vrijheid vandaag live, ten overstaan van vele duizenden bezoekers, voordragen. Maar vanwege de coronacrisis ging ook het Alkmaarse Bevrijdingsfestival niet door.

Kijk hier de video van Brussel over het stadsgedicht :

Toch wil Brussel zijn gedicht graag opvoeren, daarvoor maakte de Alkmaarse dichter in samenwerking met het 5 mei comité Alkmaar een video waarin hij zijn vrijheidswoorden voordracht.

Stadsdichter Joris Brussel



Joris werd in 2008 op 20-jarige leeftijd de eerste stadsdichter van de gemeente Velsen en vorig jaar was hij een jaar lang stadsdichter van Beverwijk. Sinds 2018 is hij stadsdichter van 'zijn' stad Alkmaar.

De opdracht van Brussel is om gebeurtenissen in Alkmaar op een dichterlijke manier op de kaart te zetten. Hij zal onder andere publieke evenementen voordragen en zes keer per jaar stadsdichten publiceren.