Ouder echtpaar van slag nadat auto tegen flatgevel knalt

De politie kwam snel ter plaatse en ambulancepersoneel heeft het echtpaar nagekeken. De man en vrouw raakten niet gewond bij de aanrijding, maar waren wel flink van slag.

De schade aan de flat van drie verdiepingen is vooral op de begane grond goed te zien. Inmiddels is al bekend geworden dat er geen instortingsgevaar is. De politie heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen wat er precies is gebeurd.