FC Volendam-keeper Michaelis: "Ik heb heel veel pech gehad"

In november was hij weer fit. Toen was FC Volendam bezig aan een goede serie. "Dan weet je dat je er niet meer op gaat komen. Ik heb toen een goed gesprek gehad. Daar kwam toen uit dat Nordin Bakker nu de eerste keuze is. Het is niet slim om dan weer een seizoen te beginnen als tweede keeper. Dan moet ik gewoon aan mijzelf denken", vertelt Michaelis.

Als er geen profclub voor de Noord-Hollander komt dan speelt hij komend seizoen dus voor OFC. Naar eigen zeggen was er ook interesse van tweededivisie-clubs, maar hij kiest bewust voor een club in de buurt van zijn huidige woonplaats Volendam.

Michaelis speelde van 2011 tot 2015 en van 2016 toto 2020 bij FC Volendam. In het seizoen 2015-2016 speelde hij één seizoen voor OFC.