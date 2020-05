Bij bouw van Blok 14 in Hoorn denken huurders mee over indeling van complex

HOORN - Blok 14 is de werktitel van een nieuw sociaal huurcomplex van Intermaris in het Holenkwartier. Er komen zestig appartementen en de huurders worden gevraagd om mee te denken over de indeling van de woningen en gezamenlijke ruimten. WEEFF Radio sprak over het project met Han Leurink, directeur Wonen & Vastgoed bij Intermaris.

Dit is een artikel van WEEFF Radio.

Blok14 moet een plek worden voor 'huurders met een sociaal hart'. Huurders worden gedurende de bouw betrokken bij het project en hebben inbreng in hoe ze er straks samen wonen. Zo zijn er in de zomer (digitale) bijeenkomsten waarin besproken wordt hoe er met elkaar wordt geleefd en wie er verantwoordelijk is voor de verschillende openbare ruimten. Het project gaat in mei 2020 van start en de oplevering is in de eerste helft van 2023.

Architect Mark Koehler heeft een eigenwijze architectuur bedacht, zo vertelt Han Leurink bij WEEFF Radio. Maar huurders kunnen meedenken over de appartementen en dan gaat het niet alleen om de indeling van de woningen zelf. Leurink: “Wat voor ons nog belangrijker is, is het meedenken over het invullen van de gemeenschappelijke ruimtes. Dus bijvoorbeeld een hele mooie binnentuin op het dek boven de parkeergarage.” Zelfs over de naam van het gebouw kan nog worden meegedacht.

Digitale sessies

Toekomstige bewoners kunnen zich aanmelden via de website Blok14.nl. Ze worden vervolgens uitgenodigd voor diverse digitale sessies. "Normaal zouden we dat op het terrein zelf hebben georganiseerd, maar door het coronavirus kan dat niet. In deze digitale sessies gaan de architect en onze adviseurs de huurders bevragen en uitdagen om met ideeën te komen over het gebouw.”

Het voorlopig ontwerp is gemaakt, zo laat Leurink weten. “We hebben op tekening nu de buitenkant van het gebouw. We moeten nu het hele gebouw nog technisch realiseren. Daarna kunnen we het pas verhuren. Het gebouw wordt het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd. We vragen toekomstige huurders dus al heel vroeg in het traject om mee te denken.”

Sociale huurappartementen

Blok 14 zal bestaan uit sociale huurappartementen. “Dat betekent dat het een huur heeft tot maximaal 700 euro. We kunnen de woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen tot 43.000,” legt Leurink uit. “Maar er zijn ook woningen bij waarbij je prima met een laag inkomen of uitkering terecht kan. Het zijn met name driekamerwoningen die je nog naar eigen inzicht kan invullen.”

“Er komen ook een aantal eenkamerappartementen en een beperkt aantal tweekamerappartementen. De woningzoekenden die wij kennen waren vroeger gezinnen. Maar tegenwoordig zijn het 1 of 2 persoonshuishoudens die op zoek zijn naar een appartement wat past bij de fase van hun leven waar zij zich op dat moment in bevinden. Er is dus vraag naar een andere type woning.”