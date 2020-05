Lya kreeg chocola van een Engelse soldaat: "Het lekkerste wat ik ooit heb gegeten!"

HILVERSUM - Toen de bevrijding in Hilversum een feit was, viel er een grote last van Lya's schouders. "Als kind voel je de spanning van je ouders. Na de oorlog ging iedereen uit z'n dak. Het was één groot feest, met zoveel blijdschap!"

"Op vier mei ben ik jarig. Ik werd in 1945 zes jaar en de buurkinderen kwamen op bezoek, maar de bevrijding hing al in de lucht. Het rommelde al," vertelt Lya Lamme - van Mourik. "De dag erna hoorden we dat Nederland bevrijd was, wat een feest!" En dat feest werd groots gevierd in Hilversum, nadat op 7 mei de bevrijders ook hier hun intocht maakten. "Ik herinner me vooral de buurtfeesten voor kinderen. Ik won een rood-wit-blauw popje omdat ik eerste werd met een hardloopwedstrijd. Dat vond ik geweldig!" Troost Ook kwam Lya via de bevrijders in aanraking met allerlei bijzondere etenswaar. "We speelden vaak in het bos vlakbij het kampement van de Engelsen. Op een dag ben ik hard gevallen, mijn hele knie lag open. De soldaten hebben er verband om gedaan en als troost kreeg ik een reep chocola." Dat maakte diepe indruk op de kleine Lya. "Ja, dat was echt het summum. Ik ben nog altijd dol op chocola, maar díe keer was het allerlekkerst."

NH Nieuws

De Tweede Wereldoorlog was een angstige tijd voor Lya. "Mijn vader moest weer in dienst, maar heeft samen met een vriend gedeserteerd. Daar was hij niet trots op, maar anders was hij er misschien niet meer geweest," vertelt Lya. Als de Duitsers aan de deur kwamen om te controleren of haar vader er was, dan verstopte hij zich snel. "In de kelderkast zat een plafonnetje en daar zat hij tussen," vertelt Lya. Dat leverde spannende momenten op. "Bij een inspectie keken ze óók in de kelder. Een Duitse soldaat stootte nog met z'n geweer tegen het plafond, maar mijn vader hield zich koest." Pakje margarine Het gezin kon opgelucht ademhalen. "Maar ze namen nog wel een pakje margarine mee, wat ik heel erg vond. En dat vond m'n moeder ook niet leuk," vertelt Lya. Ze is de geallieerden nog steeds dankbaar voor haar vrijheid. "Ze hebben groot risico gelopen voor ons, ik neem m'n petje voor ze af. Die jongens hebben veel voor ons land betekend; daar mogen we trots op zijn!" In de oorlog verstopten Lya's ouders hun zilveren spullen onder de vloer. Hoe dat afliep, vertelt Lya hier.

NH Nieuws